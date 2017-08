GM confirma el tancament de les vendes d’Opel al grup francès PSA

Algunes fonts xifren l’operació en 2.200 milions de dòlars

General Motors (GM) va confirmar que ha tancat la venda de la seua filial europea Opel/Vauxhall al grup francès PSA Peugeot Citroën, una operació que va ser anunciada el passat 6 de març.

GM va assenyalar en un comunicat que l’operació "representa una victòria per a totes les parts interessades i és l’última i més important acció d’una sèrie que GM ha pres per enfortir la seua organització i posició global per al futur".

"Aquesta transacció ens permet concentrar els nostres recursos en oportunitats de més retorn mentre ampliem el nostre lideratge tècnic i empresarial en el futur de la mobilitat", va explicar el president de GM, Dan Ammann.

GM també va assenyalar que la venda de les operacions europees de GM Financial, el braç financer de la companyia, al grup PSA i BNP Paribas es tancarà a finals d’aquest any.

Encara que ni GM ni PSA no han revelat la suma de l’operació de vendes, filtracions de premsa assenyalen que el fabricant nord-americà s’ha desfet d’Opel/Vauxhall per al voltant de 2.200 milions de dòlars.

Al març, GM va dir que Europa havia deixat de ser rendible per al fabricant, per la qual cosa va decidir desprendre’s de la seua filial.