© 25 anys accelerant

Una de les conseqüències que va suposar la inauguració de l'AVE l’any 1992 va ser el denominat ‘efecte sogra’. Així ho explica Alberto García, director general d'Estratègia i Desenvolupament de Renfe.

Alberto García porta 36 anys treballant per a Renfe i ha estat testimoni de l'evolució que ha tingut l'AVE des dels seus començaments fa 25 anys. La inauguració va coincidir amb l'Exposició Universal de Sevilla recorrent el trajecte Madrid-Sevilla en 2 hores i 45 minuts. A dia d'avui, més de 72 milions de persones ja han fet aquest mateix trajecte.

Però l’inici d'aquest projecte no va ser tan senzill. La societat estava reticent a creure que l'AVE pogués triomfar. “Tothom es pensava que sortiria malament, hi havia moltes incerteses tècniques”, recorda Alberto. No tenien raó. A dia d'avui el tren és el transport col·lectiu capdavanter de llarga distància a l’estat espanyol.

L’any 2016 32 milions de viatgers van utilitzar en trens de llarga distància a l’estat espanyol, augmentant un 102% respecte el 1991. Un creixement molt significatiu que s'ha reflectit en els hàbits a l'hora de viatjar de la societat que acumula en aquests últims 25 anys un total 357,5 milions de persones viatjant en trens d'alta velocitat. Encara hi ha molta gent que no l’ha fet servir mai, però Alberto té molt clara l'estratègia: “la clau és que la gent ho provi, perquè un cop que ho fa repeteix”.

Un dels punts d'inflexió que ha suposat l'alta velocitat és la forma de viatjar, ara pots sortir de Barcelona i anar a Madrid a una reunió de treball i a la tarda tornar a ser casa, gràcies al tren. Als anys 90, si viatjaves per qüestions de feina t’hi passaves un dia sencer. Aquest desenvolupament també comportat “una generació de rodalies d'alta velocitat”, segons apunta Alberto. Actualment hi ha molts professionals de medicina, educació, dret… que viuen en ciutats que estan a 200km de Madrid, però recorren diàriament aquestes distàncies en AVE per anar a treballar.

La comoditat dels trens també ha contribuït a fer més els viatges més amens, especialment, aquells que per qüestions de feina pugen al tren habitualment i aprofiten el trajecte per veure una sèrie, llegir, treballar… Alberto ha arribat a veure persones que havien d’anar a gravar un programa de televisió i els pentinaven i maquilaven durant el trajecte. Són exemples de com invertir el temps.





L'Estat espanyol puja al tren

El 1992 va ser un any molt rellevant per a l’estat espanyol. Es van acollir esdeveniments internacionals que van contribuir al creixement del país amb la impressió d’haver-se convertit en punt de mira per a Europa.

En destaquen els Jocs Olímpics de Barcelona, on el paper d’Espanya van ser 22 medalles, 13 de les quals d’or. També en l’àmbit esportiu, el ciclista Miguel Indurain va rebre el Premi Príncep d’Astúries després de guanyar per segon any consecutiu el Tour de França i convertir-se en el primer espanyol que guanyava el Giro d’Itàlia.

Altres fets destacats d’ara fa 25 anys són el Tractat de Maastricht que es va signar el 7 de febrer i que va comportar a la formació de la Unió Europea, sent el punt de partida del camí cap a la moneda única. Aquest mateix any, coincidint amb el V Centenari del Descobriment d'Amèrica, es va fer l'Exposició Universal de Sevilla, durant 185 dies (del mes d’abril al mes d’octubre).

I a més a més, es va ampliar l’oferta cultural amb la inauguració, el 8 d’octubre, del Museu Thyssen-Bornemisza a Madrid. El 1992 va ser un any de grans esdeveniments.