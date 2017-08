© Quin és el carrer més car de Lleida?

Mapa de calor

Segons un estudi recent de Precioviviendas.com , el pis més car de la ciutat de Lleida es troba al carrer Joc de la Bola, amb un valor de 627.502 €. És en aquest mateix carrer on s’ubiquen els tres habitatges plurifamiliars més cars de la ciutat, seguits de Cristòfol de Boleda, Doctor Fleming, carrer Segrià, Alcalde Sol, Vallcalent i Comtesa Elvira, totes elles al voltant del mig milió d’euros , o el que és el mateix, els carrers els habitatges dels quals sumen un valor total més alt. És en aquest llistat on trobem els carrers més llargs de la ciutat, liderats per, amb un valor total de 324 milions d’euros. La segueixen Prat de la Riba (147 milions), Baró de Maials (132), Príncep de Viana (119) i Alcalde Porqueres (110).La suma total del valor dels més de 63.000 habitatges a Lleida seria de 7.531 milions d’euros.Indica als usuaris el preu de l’habitatge a cada carrer