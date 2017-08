6.000 Accionistes del Popular recorren a Europa la resolució de l’entitat

Per la qual l’entitat va ser adjudicada al Banco Santander al preu simbòlic d’un euro

Prop de 6.000 accionistes del Banc Popular han recorregut davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) l’operació impulsada per la Junta Única de Resolució (JUR), per la qual l’entitat va ser adjudicada al Banco Santander al preu simbòlic d’un euro.

Així mateix, ha impugnat la resolució, anunciada el passat 7 de juny, el bufet Cremades i Associats, que ha sol·licitat una compensació equivalent al valor net dels actius del Popular en aquesta data així com la compareixença, entre altres, del ministre d’Economia, Luis de Guindos, del governador del Banc d’Espanya, Luis María Linde, i de la vicepresidenta del Govern, Soraya Saénz de Santamaría.

També de la presidenta de la JUR, Elke König, de la presidenta del consell de supervisió del Banco Central Europeo (BCE), Danièle Nouy, i del president del Fons de Reestructuració Bancària (FROB), Jaime Ponce.

Per la seua part, el soci de Cremades i Calvo Sotelo Carlos de la Mata, xifra en gairebé 4.000 el nombre de perjudicats per l’operació que representa el recurs interposat pel seu despatx al llarg del matí, dins de l’estratègia de defensa de l’Associació Espanyola d’Accionistes Minoritaris d’Empreses Cotitzades (Aemec).

Així mateix, ha avançat en declaracions a Efe que, el pròxim 1 de setembre, presentaran davant de l’Audiència Nacional el corresponent recurs contenciós-administratiu contra el paper del FROB, a l’haver estat l’encarregat d’executar una operació que va reduir a zero les inversions d’accionistes i tenidors de deute subordinat.

Entre altres motius, Aemec considera que el reglament que va justificar la intervenció podria vulnerar els drets comunitaris fonamentals, en haver causat als inversors una "indefensió flagrant".

Sobre això, subratlla que en no contemplar el pagament d’una compensació per a aquests, l’operació incorre en una "greu violació" del dret originari de la Unió Europea, sobretot quan la situació patrimonial de l’entitat "en absolut no justificava la mesura extrema, ni en termes de solvència ni de liquiditat."

Arguments pels quals l’associació afirma que, en cas d’haver entrat en un hipotètic concurs de creditors, l’accionista hauria rebut un "millor tractament que en la valoració realitzada per a una resolució per falta de liquiditat", que titlla de "desproporcionada i injusta".

Para Rúa Abogados, despatx que representa a més de 2.000 perjudicats, la via europea podria permetre a aquests recuperar una part dels seus diners en concepte d’indemnització pels danys causats tant per la JUR com pel FROB.

De la mateixa manera, destaca que el recurs permetrà obtenir "d’una forma més ràpida", diverses dades i documentació per a eventuals processos civils als quals els interessats podran continuar acudint, amb independència que demanin assistència a Luxemburg.

A les pretensions del bufet s’ha adherit la Plataforma d’Afectats pel Banc Popular, que suma més de 150 accionistes, amb l’objectiu d’"anul·lar les resolucions i reclamar una indemnització pels danys i perjudicis causats per les mateixes".