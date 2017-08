Click & Pay permet disposar de liquiditat per a pagaments habituals

Més de 8.000 autònoms i pimes ja utilitzen a Catalunya aquesta modalitat de finançament amb què el client pot sol·licitar ‘online’ de forma ràpida i senzilla l’import que necessita per cobrir pagaments com impostos, nòmines o proveïdors.

A través del web, NetCash o mòbil



Per accedir a aquesta línia de crèdit, el client només ha d’entrar al web de BBVA o, si es tracta d’una pime, a NetCash (l’oficina virtual per a empreses i institucions), i demanar l’import que necessita. En uns segons disposarà del finançament en el seu compte, de manera que només ha d’anar a la seua oficina per formalitzar l’operació. A més, en el cas dels autònoms, poden realitzar la seua sol·licitud a través del mòbil. D’altra banda, aquest any ambdós col·lectius compten amb un calendari digital que els enviarà avisos i notificacions recordant-los les dates de pagament més habituals.

Les pimes i els autònoms clients de BBVA a Espanya poden disposar de liquiditat a l’instant per atendre els seus pagaments habituals. El proporciona Click & Pay, una línia de crèdit les característiques de la qual explica el director del segment de pimes de BBVA a Catalunya, Víctor Blasco.El banc està en constant recerca de solucions per facilitar la gestió de les finances tant a nivell personal com de les empreses.En el cas de Click & Pay detectem que el col·lectiu d’autònoms i pimes presentava una necessitat de finançament per a pagaments recurrents, tals com impostos, assegurances socials, nòmines o proveïdors que, fins ara, cobrien amb diferents productes del banc que no tenien aquesta finalitat concreta. A partir d’allà, ideem una nova modalitat de finançament amb la premissa que fos molt senzilla i convenient per al client, i que donés solució a l’esmentada necessitat.Click & Pay és una línia de finançament que permet al client disposar online de liquiditat per als seus pagaments habituals, i tot això sense interessos. És un producte que ofereix flexibilitat i immediatesa perquè permet disposar en el moment just de la quantitat necessària i sense costos si no s’utilitza.En cada una de les disposicions el client paga una quantitat única (varia en funció del termini de la disposició, des del 0,5% fins el 2%) i sense interessos. D’aquesta forma, només hauran de tornar l’import sol·licitat en el termini corresponent, la qual cosa els permet continuar atenent el seu negoci sense dificultats de tresoreria.El procés és molt senzill. El client primer ha de sol·licitar l’obertura de la línia de finançament al seu gestor. Una vegada concedida, el client disposa dels diners que necessita quan, com i des d’on vol (mòbil, web, oficina). Com a exemple de la seua conveniència, un autònom revisant els seus comptes un diumenge podria disposar a través del mòbil de forma immediata.Click & Pay ha tingut una gran acollida entre els clients. En tan sols 12 mesos més de 8.000 clients ja l’estan utilitzant a Catalunya. La destinació més habitual és proveïdors i impostos. El finançament total acumulat utilitzat pels clients ja supera els 255 milions d’euros a Catalunya. Fins al moment el perfil de client que més el sol·licita són per un igual pimes i autònoms.Click & Pay es suma a la gamma de serveis digitals que es troben a disposició de l’autònom o la pime des del mòbil, com són Commerce360, tots els serveis integrats a NetCash, SmartPay, etc.BBVA treballa per donar al client un servei multicanal, on pugui gestionar el seu dia a dia amb facilitat, rapidesa i conveniència.Click & Pay és un producte molt innovador que satisfà una necessitat àmpliament demandada pels clients i en la qual BBVA dóna una resposta de forma pionera al mercat.