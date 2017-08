Una plaga d'aranya pot fer minvar un 30% la coliita de blat de moro de la cooperativa de Miralcamp

© El tractament fitosanitari s'ha de fer amb una màquina especial. Cooperativa de Miralcamp

La cooperativa Agrària de Miralcamp ha alertat avui que una plaga d'aranya por afectar greument la collita de blat de moro del seus socis. Segons ha informat, aquesta plaga, que decolora les parts verdes de la fulla i pot assecar totalmente la planta, pot originar una disminució de fins el 30% de la collita, que és de unes 30.000 tones anuals.

L'entitat ha explicat que els socis estan aplicant tractaments fitosanitaris per combatre aquesta plaga, la qual cosa també comporta uns costos afegits, ja que a més de la despesa que suposa el producte fitosanitari, cal utilitzar una màquina específica degut a l’alçada del cultiu. Tot això té lloc quan el preu del blat de moro tot just cobreix els costos de producció, ja que el pagès percep 0,16 euros per kilo, només un cèntim més que el que li costa produir-lo.