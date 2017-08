CaixaBank i Alibaba firmen un acord per impulsar les vendes de les empreses espanyoles a la Xina

També pretenen poteciar les compres de turistes xinesos

Suport a les vendes de les empreses espanyoles a la Xina

CaixaBank i la companyia de comerç electrònic Alibaba han firmat un acord per impulsar la innovació tecnològica en mitjans de pagament i fer possible que els usuaris del sistema de pagament Alipay – operat per Ant Financial Services Group, filial d’Alibaba, i amb més de 450 milions d’usuaris actius a la Xina - puguin utilitzar-lo per realitzar les seues compres en establiments espanyols. Així mateix, CaixaBank i Alibaba han acordat la creació d’una iniciativa per ajudar l’exportació dels productes espanyols al mercat xinès.D’una banda, CaixaBank podrà oferir als seus comerços clients la possibilitat d’admetre pagaments amb l’aplicació mòbil Alipay en els seus TPV. D’aquesta forma, els més de 300.000 comerços espanyols als quals CaixaBank dóna servei podran ampliar l’atenció als seus clients internacionals.Alipay, amb més de 520 milions d’usuaris, és la plataforma de pagaments electrònics online i mòbil més gran del món i representa més de la meitat de totes les transaccions de pagament per Internet a la Xina. Espanya és una de les destinacions europees on més ha augmentat l’arribada de turistes xinesos, fins assolir els 400.000 l’any passat, amb una despesa mitjana en la seua estada de 2.000 euros.Perquè els turistes xinesos puguin disfrutar més còmodament de les seues estades a l’estranger i puguin pagar les seues compres, Alipay ha avançat en la integració dels seus mètodes de pagament a Europa i ha creat serveis de valor afegit. L’aplicació explica amb tecnologia de geolocalització que reconeix quan l’usuari està a Europa perquè aquest pugui rebre notificacions amb recomanacions sobre on menjar i realitzar compres, així com ofertes comercials i llocs per visitar.D’altra banda, CaixaBank i Alibaba uniran forces per ajudar les empreses espanyoles a vendre al mercat xinès. La iniciativa estarà vinculada a Tmall.com, una plataforma pertanyent al grup Alibaba que permet als ciutadans xinesos comprar productes de fabricants estrangers.CaixaBank compta amb una àmplia experiència en el suport a projectes empresarials espanyols a la Xina. L’entitat financera té tres oficines de representació al país especialitzades a donar suport a activitats de comerç exterior de companyies espanyoles; Pequín, oberta el 2006; Xangai, inaugurada el 2009; i, des de març d’aquest any, Hong Kong.