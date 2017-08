La crisi dels darrers deu anys ha fet perdre a Lleida 20.700 llocs de treball

Al conjunt de l’Estat, la pèrdua de llocs de treball s’eleva a 1,5 milions d’euros || El ministeri d’Economia afirma que Espanya ha recuperat la renda precrisi

Amb una diferència de pocs dies, tant la Unió Europea com el ministeri d’Economia espanyol han donat per superada la crisi econòmica en les grans xifres de Producte Interior Brut i renda. No obstant això, l’economia continua tenint l’assignatura pendent de l’ocupació. De fet, l’última dècada de recessió i crisi ha deixat a la província de Lleida un balanç de 20.700 llocs de treball destruïts.Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de fa deu anys, el segon trimestre del 2007, xifraven en 201.500 dels ocupats a la província. Tanmateix, les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística redueixen la xifra