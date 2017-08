Trump arremet ara contra Amazon

Acusa l'empresa, propietat de Jeff Bezos, propietari de The Washington Post, de perjudicar a empreses de tot EEUU

El president dels EUA, Donald Trump, va arremetre a Twitter contra el gegant del comerç electrònic Amazon, al que va acusar de perjudicar a empreses minoristes de tot el país i provocar la pèrdua de llocs de treball a moltes ciutats i estats.

"Amazon està fent un mal enorme als detallistes que paguen impostos. Està fent malbé a pobles, ciutats i estats de tots Estats Units, i s’estan perdent molts llocs de treball!", va escriure Trump en el seu compte oficial de Twitter.

Aquesta no és la primera vegada que Trump ataca Amazon, ja que el juny passat va acusar el gegant a l’engròs de "no pagar impostos" per les seues vendes a través d’Internet.

Al mandatari també li irrita la dura cobertura que fa de les seues polítiques el diari Washington Post, propietat del president d’Amazon, Jeff Bezos, i els seus tuits crítics amb el rotatiu de la capital solen portar davant el nom de la firma de comerç electrònic.

"El #AmazonWashingtonPost, de vegades citat com el guardià perquè Amazon no pagui impostos per Internet (com deurien) només dóna NOTÍCIES FALSES!", va tuitejar Trump a finals de juny.

El passat 1 d’abril, Amazon va començar a recaptar impostos estatals pels productes que ven directament, amb l’excepció de cinc estats que no cobren taxes per la venda de béns: Alaska, Oregon, Montana, Delaware i Nou Hampshire.

No obstant això, la nova política d’Amazon no s’aplica obligatòriament als venedors independents que comercien a través de la plataforma digital, la qual cosa els concedeix un avantatge sobre els comerços minoristes amb seu física.

Diversos estats estan pressionant a Amazon i i-Bay perquè forcin als venedors independents que utilitzen la seua plataforma a recaptar impostos estatals o a forçar-los a informar detalladament de les seues vendes.

La crítica de Trump a Amazon se suma a altres que va fer aquest dilluns i dimarts al gegant farmacèutic Merck pels "preus abusius" dels seus medicaments, encara que en aquest cas reaccionava a la decisió del president d’aquesta empresa, Ken Frazier, de dimitir del Consell de Fabricants Nord-Americans que assessora el president.

Frazier i uns altres quatre d’integrants del Consell van decidir abandonar-lo aquesta setmana per la tebiesa del mandatari respecte als incidents racistes del passat cap de setmana a Charlottesville.