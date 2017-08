Els preus dels carburants segueixen a l'alça i sumen cinc setmanes de pujades

EFE Actualitzada 17/08/2017 a les 16:25

Omplir un dipòsit de 55 litres costa ara, de mitjana, 65,5 euros si es consumeix gasolina sense plom de 95 octans i 59 euros si s’opta pel gasoil d’automoció

Els preus dels carburants han tornat a pujar, per cinquena setmana consecutiva, i de nou s’han situat en els nivells més alts des de principis de juny, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE). La gasolina sense plom de 95 octans s’ha encarit un 0,25 % en l’última setmana, fins a 1,191 euros per litre, mentre que el gasoil només ha experimentat una lleugera pujada, un 0,09 %, fins a 1,073 euros per litre.



En el cas de la gasolina, el seu preu se situa en el nivell més alt des del 12 de juny, i en el del gasoil, des del dia 5 del mateix mes. En el termini d’un mes, la gasolina ha pujat un 1,28 % i el gasoil, un 1,8 %. Tanmateix, la gasolina és ara un 3,72 % més barata que a començaments d’any i el gasoil, un 4,79 %.



Si la comparació es fa amb el mateix període de 2016, la gasolina s’ha encarit un 6,15 % i el gasoil, un 7,73 %. Els preus estan encara lluny dels màxims registrats el setembre de 2012: un 21,75 %, en el cas de la gasolina; i un 25,74%, en el del gasoil.



Omplir un dipòsit de 55 litres costa ara 65,5 euros si es consumeix gasolina sense plom de 95 octans i 59 euros si s’opta pel gasoil d’automoció.