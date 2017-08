Lleida té emmagatzemats uns 47 milions de quilos de fruita de pinyol

S’hi sumen quaranta milions més a Aragó, segons UAGA-COAG || Desconvocada la mobilització d’avui a Soses i ajornada a dimarts que ve per l’atemptat

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Les cambres de fred de Catalunya i Aragó tenen emmagatzemats uns 87 milions de quilos de fruita de pinyol, segons UAGA-COAG. D’aquests, uns 47 correspondrien a Catalunya, bàsicament a Lleida. La crisi de preus, amb cotitzacions ruïnoses, s’ha traduït en emmagatzemament d’importants quantitats a la xarxa de fred. Es tracta de fruita que d’una banda no troba mercat i, d’altra banda, quan ho fa és a preus de veritable ruïna, amb una mitjana d’entre 10 i 15 cèntims d’euro per sota dels costos de producció per quilo. En algunes ocasions, la fruita està emmagatzemada des de fa més de dos