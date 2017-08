L'INE confirma que l'economia espanyola va créixer el 0,9% entre abril i juliol

L’economia espanyola va créixer el 0,9% entre abril i juliol, una dècima més que en el trimestre anterior, gràcies a la fortalesa del consum de les llars i malgrat la desacceleració de la inversió i les exportacions, segons les dades publicades aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).



En comparació interanual l’economia va créixer un 3,1%, dels quals 2,4 punts percentuals -un desena més que en el trimestre precedent- van ser aportats per la demanda nacional (consum i inversió) i 0,7 punts van provenir de la demanda externa (exportacions i importacions).



L’ocupació va accelerar el seu ritme de creixement anual en tres dècimes, en augmentar un 2,8%, la qual cosa es va traduir en 480.000 nous llocs de treball equivalents a temps complet l’últim any.



Només en el segon trimestre l’ocupació va augmentar un 0,9%, dos dècimes més que en el trimestre precedent, el que suposa que la creació de llocs de treball va créixer al mateix ritme que l’economia en el seu conjunt.



En comparació trimestral, el consum de les llars va augmentar tres dècimes, fins el 0,7 %, mentre que la inversió es va desaccelerar 1,3 punts, en créixer el 0,8 %.



Això es va deure fonamentalment a la frenada de la inversió en béns d’equip, el creixement del qual va baixar del 3,5 al 0,5 %, una evolució que està d’acord amb la dels indicadors de producció i xifra de negocis industrial i de comerç exterior d’aquest tipus de béns.



Al contrari, la inversió en construcció va continuar creixent al mateix ritme, l’1,1 %.



Dins de la demanda exterior, les exportacions van créixer el 0,7 %, després que en el trimestre precedent ho fessin al 3%, un alentiment que va ser compensat per la caiguda del 0,2 % de les importacions que un trimestre abans estaven creixent al 3,1 %.



Des del punt de vista de l’oferta destaca l’augment trimestral en quatre dècimes de la indústria (0,8 %) i en una dècima del sector serveis (0,8 %), dins del qual van avançar en gran manera les activitats professionals (2,1 %), la informació i comunicacions (1,8 %) i el comerç, transport i hostaleria (0,9 %).



El sector de la construcció va alentir el seu avenç a l’1,5 %, mentre que el sector primari (agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) va retrocedir un 2,6 %, davant l’augment del 2,5 % del trimestre anterior.



L’ocupació va créixer a més ritme en totes les branques d’activitat respecte a un any abans: el 5,5 % en l’agricultura, el 2,9 % en la indústria, el 5,1 % en la construcció i el 2,4 % en els serveis.



De la consideració conjunta del creixement en volum del PIB trimestral i de les dades d’ocupació, es dedueix que la taxa de variació anual de la productivitat aparent per lloc de treball equivalent va disminuir dos dècimes, fins el 0,3 %. Tanmateix, el creixement de la productivitat aparent per hora efectivament treballada assoleix una taxa de l’1,3 %, una dècima superior, a causa de la desacceleració en l’augment de les hores efectivament treballades i a la caiguda de la jornada mitjana associada.



El creixement anual de l’economia a preus corrents va ser del 3,4 %, el que situa en el 0,3 % el deflactor implícit del PIB, que serveix per mesurar l’efecte de la inflació.



Davant un deflactor de l’economia del 0,3 % el cost laboral unitari va caure el 0,4 % anual, a causa de la caiguda d’una dècima de la remuneració mitjana per assalariat, després d’augmentar el nombre d’assalariats i créixer menys la seua remuneració total.



El marge empresarial (excedent brut d’explotació) també va moderar el seu creixement anual del 4,9 al 3,6 %, mentre que els impostos sobre la producció i les importacions nets de subvencions van accelerar 1,1 punts el seu creixement, fins el 5 %.