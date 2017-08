Un de cada tres treballadors patirà depressió postvacacional, segons Adecco

Els treballadors més propensos a patir-la són aquells que tenen una menor tolerància a la frustració, així com els que gaudeixen de períodes vacacionals més llargs

Al terme de les vacances i en reincorporar-se al seu lloc de treball, el 33 % dels treballadors patirà síndrome postvacacional, la qual cosa es tradueix en falta d’energia, desmotivació i tristesa, segons reflecteix l’informe elaborat per Adecco.

L’estudi destaca que contribueixen al desenvolupament d’aquesta síndrome factors com la mala relació entre companys, les tasques repetitives i els caps poc motivadors.

A més, Adecco assenyala que els treballadors més propensos a patir depressió postvacacional són aquells que tenen una menor tolerància a la frustració, així com els que gaudeixen de períodes vacacionals més llargs i els que treballen en un entorn laboral hostil.

Els treballadors que pateixen aquesta síndrome experimenten apatia, cansament, falta d’energia i dificultat per concentrar-se en les tasques, així com trastorns del son, nerviosisme, estrès o, fins i tot, tristesa.

Tanmateix, l’informe explica que en casos més extrems els treballadors poden patir atacs d’ansietat, mal de cap o malestar general, encara que aquests símptomes afecten la minoria.

Per prevenir la depressió postvacacional, Adecco recomana que la transició entre les vacances i la tornada a la feina sigui el més lleu i suportable possible, per a això assegura que els treballadors han de reprendre l’horari de son habitual de forma gradual.

A més, l’informe recomana que els treballadors no tornin del lloc de vacances el dia anterior a la tornada a la feina, així com dividir el període de vacances al llarg de l’estiu i sobretot afrontar la reincorporació amb una actitud positiva.