Les centrals que demanin retirar fruita han d’executar almenys el 85% o no cobraran

Les cooperatives i centrals fructícoles que ho desitgin poden començar a notificar avui mateix que volen fer retirades de préssec, nectarines i paraguaians dins de la nova quota aprovada la setmana passada per la Comissió Europea, de 19.550 tones. Així ho va explicar ahir el ministeri d’Agricultura al sector, que inclou una advertència: del total que sol·liciti cada empresa s’haurà d’executar efectivament almenys el 85% de la quantitat que es validi. En cas contrari, com va advertir el departament que dirigeix Isabel García Tejerina, no es pagarà l’ajuda per aquesta notificació.

L’entrada en vigor de la nova quota de retirada de fruita de pinyol correspondrà amb el moment en què es publiqui el reglament al Diari Oficial de la Unió Europea. Tanmateix, tindrà efectes retroactius des del passat 3 d’agost.



Les Organitzacions de Productors (OP) que hagin executat retirades de fruita de pinyol a càrrec dels seus programes operatius entre el 3 d’agost i ahir podran sol·licitar avui mateix el seu traspàs, perquè aquesta quantitat comptabilitzi en la nova quota aprovada la setmana passada. Els programes operatius són cofinançats per la Unió Europea i el sector i cada OP sols pot retirar un volum màxim concret en funció de la seua facturació anual. A més, treure diners del programa operatiu per a retirades impedeix que aquest import econòmic es destini a altres finalitats, com poden ser inversions en maquinària o en obertura de nous mercats, per posar alguns exemples.

La nova quota de 19.550 tones és pràcticament la meitat del que sol·licitava el sector de la producció de fruita de pinyol de Catalunya i Aragó, que considerava les necessitats mínimes de sortida del mercat de 40.000 tones.

Així les coses, el sector fructícola apunta dos clares crítiques a Brussel·les: el volum de retirades aprovades i el moment. Considera que la mesura arriba tard, perquè fa setmanes que alerten de la caiguda dels preus per sota dels costos de producció i insisteixen que les retirades massives s’haurien d’haver efectuat abans per aconseguir un efecte que salvés la campanya i evités els números rojos de les explotacions.

Ara, caldrà esperar a veure com s’emprenen les retirades i la reacció del mercat a l’eliminació d’aquestes 19.550 tones de préssecs, nectarines i paraguaians, una part del que hi ha emmagatzemat.

El sindicat considera que a banda de les retirades és urgent aplicar altres mesures per pal·liar els efectes de la crisi de preus i va insistir que està en risc la continuïtat de moltes explotacions agrícoles. També demana, per exemple, bonificacions en la Seguretat Social.

Demanen rigor en la qualitat i mesures addicionals

JARC-COAG va reclamar ahir en la reunió mantinguda amb el ministeri contundència i rigor en les retirades de fruita, per vetllar per la qualitat de la fruita de retirada, donant prioritat a la comercial, no a la “vella”, que hi pugui haver a les cambres. La resposta ministerial, va explicar l’organització agrària, és que la normativa comunitària és clara, ja que se centra en la fruita comercial, i va recordar que al ser competència autonòmica són els seus inspectors els que han de vigilar les trameses. Asaja Lleida va reclamar al ministeri l’increment de subvenció de les pòlisses 2018 per part de l’Entitat Nacional d’Assegurances Agràries.