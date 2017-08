França equipararà la fiscalitat de la gasolina i del dièsel en 3-4 anys

EFE Actualitzada 30/08/2017 a les 12:22

Presentarà un pla d’ajuts per als que canviïn el seu cotxe i abandonin el dièsel sota certes condicions

© El ministre d'ecologia gal, Nicolas Hulot. EFE

França equipararà la fiscalitat de la gasolina i del dièsel, per deixar d’afavorir el gasoil i encoratjar un canvi del motor que els consumidors trien per al seu cotxe, "en els tres a quatre propers anys", ha indicat aquest dimecres el seu ministre francès de la Transició Ecològica, Nicolas Hulot.



En una entrevista a l’emissora de ràdio "France Info", Hulot va anunciar que al setembre presentarà un pla d’ajuts per als que canviïn el seu cotxe i abandonin el dièsel sota certes condicions. Va justificar els seus plans de prohibir a França les vendes de cotxes amb motors tèrmics a partir de 2040, en primer lloc per donar un senyal als fabricants, de manera que puguin adaptar-se amb temps i treballar en tecnologies alternatives. "Fa falta -va dir- previsibilitat i irreversibilitat" però també establir "un preu del carboni", és a dir un sobrecost per l’ús de combustibles fòssils que generen diòxid de carboni (CO2).



Va defensar aquesta política per raons mediambientals, però també econòmiques per lluitar contra la dependència energètica de França, que ha d’importar el petroli i el gas que consumeix.



El ministre va confirmar el tancament de "diversos" reactors nuclears d’aquí a 2025, però va dir que encara no pot precisar quants, després que al juliol va avançar que podien ser fins 17. "Forçosament tancarem diversos reactors" però "de manera que sigui humanament realitzable", i sobre la base de la programació plurianual de l’energia en la qual s’està treballant, que establirà "un escenari realista, creïble," va dir.



Va posar èmfasi que això implicarà una reducció del consum d’electricitat i un augment "massiu" de les energies renovables.

França té actualment 58 reactors atòmics que aporten a prop del 80 % de l’electricitat generada.