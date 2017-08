L'euríbor tancarà l'agost amb un altre mínim històric, entorn del -0,156%

EFE Actualitzada 30/08/2017 a les 13:21

Serà el seu dinovè mes consecutiu en negatiu

© Una pantalla mostra l'evolució de l'euríbor. EFE

L’euríbor a un any -l’indicador més utilitzat a Espanya per calcular la quota de les hipoteques- marcarà un nou mínim històric l’agost, el -0,156 %, i tancarà el seu dinovè mes consecutiu en negatiu, la qual cosa suposarà un estalvi mitjà d’uns 58 euros anuals per als qui tinguin una hipoteca. Es tracta de dades molt pròximes al definitiu, ja que només falten dos sessions hàbils perquè acabi el mes i es pugui calcular la mitjana mensual exacta.



L’indicador estrenava el mes d’agost amb el seu nivell mensual més alt, el -0,151 %, que va assolir el dia 1, en tant que la seua cota més baixa del mes data d’ahir mateix i va ser del -0,160 %.



Si es confirma la dada, l’estalvi per als qui tinguin una hipoteca mitjana (100.000 euros a tornar en 25 anys) fregarà els 5 euros mensuals (4,85) i se situarà en 58,2 euros anuals, ja que fa un any, l’agost de 2016, l’euríbor era del -0,048 %. En conseqüència, una hipoteca mitjana de 100.000 euros contractada llavors a un termini de 25 anys amb un diferencial d’un punt percentual sobre l’euríbor tindria un cost mensual de 374,70 euros.



Un any més tard, quan tocarà revisar el preu del préstec amb la dada d’agost de 2017, el cost seria de 369,85 euros mensuals, és a dir, 4,85 euros menys per mes o 58,2 euros a l’any.



L’evolució de l’indicador depèn de les pujades o baixades de tipus que aprova el Banc Central Europeu (BCE), que porta diversos mesos sense moure’ls del mínim històric del 0 % i que pensa mantenir-los en aquest nivell almenys fins la tardor de 2018, així com el seu programa d’estímul de l’economia mitjançant la compra de deute.