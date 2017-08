La contractació temporal a Catalunya creix un 24,5% en els últims vuit anys

REDACCIÓ Actualitzada 30/08/2017 a les 13:34

El 2016 van ser necessaris 48 contractes per cada persona menys en situació d’atur

© Imatge d'arxiu de l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya al carrer Acadèmia de Lleida. Segre

La UGT de Catalunya ha presentat aquest dimecres l’informe “Evolució de la contractació temporal a Catalunya 2008-2016”. Segons el document, malgrat l’increment de la contractació en aquests anys en valors absoluts, la quantitat no va acompanyada de qualitat en l’ocupació que es crea: es produeix un abús de la contractació temporal i parcial, moltes vegades de manera fraudulenta, amb un increment de la contractació a través d’ETT, la subcontractació i les empreses multiserveis, segons denuncia el sindicat.



L’informe destaca que la contractació temporal en els darrers vuit anys a Catalunya s’ha incrementat un 24,5% i els contractes temporals de durada igual o inferior a un mes, un 70,4%, mentre que la contractació indefinida s’ha reduït un 11,7%.

Així, l’any 2016 van ser necessaris 48 contractes per cada persona menys en situació d’atur.



També considerem alarmant l’augment de la contractació a través d’ETT, que ha augmentat un 36,3% des del 2008. A més, els contractes que han realitzat aquestes empreses de durada inferior o igual a 1 dia han crescut un 88,9%. El nombre de persones contractades per ETT que signen d’11 a 50 contractes s’ha incrementat un 89,8%, i les que signen 51 contractes o més, un 132,6%.

Davant d’aquesta situació, des de la UGT de Catalunya exigeixen la derogació de les darreres reformes laboral imposades i l’impuls d’un nou marc laboral que promogui l’ocupació estable i amb drets.



A més, el sindicat reclama mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en sectors més estables i amb més qualitat.