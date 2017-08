El laude per a Eulen fixa un complement de 200 euros i anul·la les sancions

El laude arbitral dictat per solucionar el conflicte entre els treballadors dels controls de seguretat a l’aeroport de Barcelona-El Prat i l’empresa Eulen estableix un complement salarial de lloc de treball de 200 euros per dotze mesos que absorbeix els anteriors.



L’àrbitre considera, així mateix, que ambdues parts "no hauran d’adoptar noves mesures de conflicte i vaga relacionades amb les matèries del laude" i "no hauran de produir efectes les mesures disciplinàries adoptades en relació amb el desenvolupament del conflicte".



Per això, l’àrbitre assignat pel Govern per posar fi al conflicte, el president del Consell Econòmic i Social (CES), Marcos Peña, assenyala al document que quedaran sense efecte les sancions imposades i els expedients iniciats.