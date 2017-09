La llum d'aquest agost, més cara

REDACCIÓ Actualitzada 01/09/2017 a les 12:13

El rebut d’electricitat de l’usuari mitjà puja un 5,6% en dotze mesos, segons Facua

© Una subestació elèctrica a Lleida. SEGRE

El rebut de la llum amb les tarifes d’aquest mes d’agost serà un 5,6% més car que fa dotze mesos, segons l’anàlisi de Facua-Consumidores en Acción. L’increment representarà 3,81 euros per a l’usuari mitjà.



Le entitat assenyala que després de la baixada mensual del 0,8% al rebut de l’usuari mitjà que es va produir al juliol, aquest últim mes ha quedat congelat. Al juny va pujar un 1,2% i al maig un altre 0,8%, després que a l’abril no hi hagués pràcticament variació mensual. Al març es va produir una baixada del 6,8% i al febrer un altra del 13,3%. Al gener va pujar un 9,4%.



L’associació denuncia la passivitat del Govern "davant de la injustificada carestia del rebut de la llum que pateixen els usuaris, víctimes d’un oligopoli que en lloc de competir, especula amb les tarifes." L’associació insisteix a reclamar la baixada de l’IVA de l’electricitat i la intervenció del sector, per a sigui l’Executiu el que fixi periòdicament una tarifa assequible.



Amb les tarifes PVPC de l’1 al 31 d’aquest agost, l’usuari mitjà (366 kWh de consum i 4,4 kW de potència contractada) pagarà 71,82 euros, davant els 68,01 euros d’agost de 2016.



El preu mitjà del kWh aquest agost ha estat de 14,38 cèntims (11,31 més el 27,19% d’impostos indirectes), un 8,7% més car que el mateix mes de 2016. El gener passat va arribar a situar-se en 18,75 cèntims (14,74 de més imposats).