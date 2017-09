Sánchez proposa d'apujar els salaris entre el 2,5 i 3,5 per cent els propers 4 anys

EFE Actualitzada 05/09/2017 a les 10:39

L’objectiu és que el 2021 els salaris tinguin el pes que tenien abans de la crisi

© El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. EFE

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que proposarà al Govern, sindicats i empresaris una forquilla de pujada salarial entre el 2,5 i el 3,5 per cent per als propers quatre anys.



En un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, Sánchez ha precisat que seria una pujada mitjana del 2,5 per cent el 2018 i del 3 per cent de mitjana anual en els anys successius, 2019, 2020 i 2021. L’objectiu, ha dit, és que el 2021 els salaris tinguin el pes que tenien abans de la crisi.



Sánchez ha assenyalat que els primers en patir les conseqüències de la crisi han de ser els primers en percebre els beneficis de la recuperació econòmica.