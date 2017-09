Torrons Vicens, entre les pimes més inspiradores per a la borsa de Londres

La London Stock Exchange ha seleccionat tretze pimes catalanes, una de les quals la lleidatana Torrons Vicens, entre les 1.000 més inspiradores d’Europa. Segons va explicar ahir el director de Relacions Governamentals a la Borsa de Londres, Xavier Solano, es tracta de petites i mitjanes empreses d’“alt creixement” però en molts casos poc conegudes, que han estat seleccionades per connectar-les amb inversors europeus. Per a ell, “és important entendre que aquestes empreses tenen una manera de fer que les situa entre les que tenen més creixement a Europa” i el fet de destacar-se en la llista els ofereix “molta visibilitat” davant de la comunitat inversora global. Entre les pimes catalanes seleccionades que van assistir a l’acte de presentació a Brussel·les es trobaven Torrons Vicens, Fruselva i Kpsport. Per incloure-les a la llista la Borsa de Londres té en compte el marge de creixement anual, el nombre de llocs de treball creats en els últims tres anys i que les empreses destaquin dins del seu sector.

Ángel Velasco, propietari de Torrons Vicens, va explicar que per a la seua empresa i altres de familiars “és un reconeixement molt important” i “una gran satisfacció”. En el seu cas, confia que aparèixer a la llista els permeti fer associacions amb altres països i obrir més botigues fora de les fronteres.