La infanta i la filla d'Aznar tindrien bo social elèctric, però no les famílies sense nens que ingressin 810 euros

Facua critica el nou bo que vol implantar el Ministeri d'Energia

Qui podrà accedir

Les famílies sense fills menors d’edat que ingressin més de 807 euros al mes no podran accedir al bo social elèctric que pretén implantar el Ministeri d’Energia. I si cobren menys, el petit descompte a què podran beneficiar-se a la factura només afectarà els primers 100 kWh que consumeixin cada mes. Són dos exemples del que per a FACUA-Consumidors en Acció és un aberrant model de bo social que no farà més que ajudar a continuar agreujant la pobresa energètica existent a Espanya.FACUA denúncia que l’insolidari model de bo social dissenyat pel Govern arriba a l’extrem que famílies adinerades podran accedir a ell per l’únic fet de ser nombroses, com la de la infanta Cristina i la de la filla de l’expresident Aznar -si visquessin a Espanya-, però estarà vetat per a famílies amb molt reduïts ingressos i la renda disponible del qual els provoqui una situació d’asfíxia econòmica.L’associació ha mostrat el seu absolut rebuig als projectes de reial decret i la seua ordre de desenvolupament presentats pel Govern, pels quals es regularan la figura del consumidor vulnerable i el bo social. El Ministeri ha complert el tràmit obligatori d’exposició pública del projecte d’ordre el ple mes d’agost: ho va fer públic el 2 d’agost i va donar de termini fins el 18 per presentar al·legacions, que en el cas de FACUA posen de manifest com la regulació arriba a ser una desenraonada pantomima.Amb caràcter general, per tenir de dret al bo social, el Govern planteja que les famílies sense fills menors han d’ingressar una renda no superior a 1,5 vegades l’Iprem (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), que està actualment en 537,84 de mensuals. És a dir, si en una llar entren més de 807 euros al mes no es podrà accedir al bo si en ell viu una persona, una parella sense nens menors o una amb fills de més de 18 anys, per exemple.Si en la unitat familiar hi ha un menor d’edat, només es podrà accedir al bo social si els ingressos no superen el doble de l’Iprem, 1.076 euros mensuals. Si n’hi ha dos o més de menors, el bo estárá restringit per a les famílies que ingressin no pas més de 2,5 vegades l’Iprem, 1.345 euros.Per als pensionistes, la cosa és també dura: el bo només podrà sol·licitar-se si tots els membres de la unitat familiar perceben la quantia mínima vigent per jubilació o incapacitat permanent.El bo ja no serà accessible per als usuaris que tinguin una potència contractada inferior a 3 kW. Això sí, el Govern pretén que totes les famílies nombroses continuïn accedint al bo social. No importaran els seus ingressos, per la qual cosa FACUA denuncia que s’arribarà a l’aberració que gent amb elevat nivell adquisitiu es beneficiarà de descomptes vetats per a multitud de famílies amb pocs recursos. Fins i tot les fortunes més importants del país podran disfrutar del bo social.