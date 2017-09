Preacord per a tres anys de pau en el metall de Lleida

Patronal i sindicats pacten pujades salarials de l’1,5% el 2017 i 2018 i del 2% el 2019 || Desconvocats els quatre dies de vaga

La patronal del sector del metall a Lleida Femel i els sindicats UGT i CCOO van arribar ahir a un preacord per al conveni col·lectiu que regirà des d’aquest any fins al 2019, i els representants dels treballadors van desconvocar les quatre jornades de vaga anunciades per al setembre i l’octubre. Aquest any s’aplicarà un increment salarial de l’1,5%, el mateix índex que es preveu per al 2018.

El 2019 els salaris pujaran un altre 2%, d’acord amb el preacord, que s’ha de redactar formalment per a la firma definitiva per les parts. A més, s’inclou una clàusula de revisió salarial no retroactiva, que havia estat un dels grans punts de fricció entre els representants de les empreses i els treballadors. Una vegada complerta la vigència del conveni, s’aplicarà aquesta clàusula en cas que la inflació dels anys 2017 al 2019 superi el 5%. De totes maneres, s’aplica un límit màxim del 9%. Així mateix i segons fonts de la negociació, s’inclouen algunes modificacions en altres aspectes, com la possibilitat d’incrementar la jornada laboral ordinària anual fins a les 1.826 hores en cas d’acord entre les parts.

El conveni del metall és el provincial que afecta un nombre més elevat de treballadors, ja que es calcula que és d’aplicació per a les condicions laborals d’unes 10.000 persones que treballen en un miler d’empreses de les comarques de Ponent.