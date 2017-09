Més de mil lleidatans surten de l’atur sense trobar col·locació

Els sindicats denuncien que la falta d’expectatives laborals estan darrere de molts casos || Deixen d’inscriure’s al SOC

El mes d’agost ha tingut un comportament especialment dolent en el mercat laboral, amb més de mig miler de nous aturats a Lleida, una xifra que no es recordava des de l’any 2008. Però, a més, hi ha altres dades per a la reflexió, perquè el balanç podria haver estat molt pitjor, si tenim en compte que 1.036 lleidatans van sortir el mes passat dels registres del Servei Català d’Ocupació malgrat no haver trobat una col·locació. Així ho posa de manifest les dades de l’Observatori de la Generalitat, que xifra en 18.334 el nombre total de parats registrats a l’agost.Al