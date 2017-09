© El projecte dóna suport a col·lectius històricament desatesos

Territoris solidaris de BBVA atorga un ajut a l’associació Acudam per formar un nou grup d’Autogestors, un projecte que fomenta l’autonomia i capacitat de decisió d’adults amb discapacitat intel·lectual que ja no treballen o no reben teràpia ocupacional.

Dos grups en funció d’interessos i necessitats

Assolir més autonomia personal i social, de forma que puguin prendre part en la vida associativa i de la comunitat. Són alguns dels reptes del projecte Autogestors, nascut al març del 2012. Per tal de constituir el grup hi va haver reunions periòdiques sobre les seues motivacions, inquietuds i necessitats. Així que davant de diferents necessitats de suport i autonomia entre els membres, el 2016 es va desdoblar en dos grups, Autogestors 1 i Autogestors 2. Avui dia l’integren 13 persones adultes amb DI, que en formen part voluntàriament. En el grup se’ls permet expressar les seues opinions, desitjos, inquietuds i necessitats, escoltar i ser escoltats. D’aquí que s’autogestionen les activitats que volen fer, i es demana que es comprometin a dur-les a terme. Poden fer exercici, aprendre informàtica, prendre part en assembles o altres recursos de la comunitat, com el casal de la gent gran, biblioteca, sortides culturals i descoberta del territori.

L’Associació Comarcal d’Urgell d’Ajuda al Minusvàlid, Acudam, és una de les entitats lleidatanes que han merescut ajut del programa Territoris Solidaris. Els 10.000 euros atorgats els han permès desdoblar en dos grups el projecte Autogestors. Ho explica el responsable de comunicació de l’Àrea Social, Andreu Garcia.Som una entitat sense ànim de lucre ubicada al pPentalment persones amb discapacitat intel·lectual (DI). Oferim tres macroserveis. D’una banda, habitatge, amb residències i llars. De l’altra, el centre especial de treball (CET), on les persones fabriquen termoconformats, cortines o mosquiteres, per exemple. I el tercer servei, el servei de teràpia ocupacional (STO), on es compagina l’ocupació terapèutica amb activitats d’ajustament personal i social (APS).Dóna cobertura a aquelles persones que pel fet d’estar jubilades, patir deteriorament cognitiu o invalidesa no tenen activitat laboral o bé no volen continuar al servei de teràpia ocupacional, però no volen perdre el vincle amb l’entitat. L’usuari ha de tenir cert nivell d’autonomia i requerir un suport limitat o intermitent. El projecte emfatitza la seua capacitat d’elecció i decisió: què vol fer, com ho vol fer, tant a nivell de grup com individual. A més, pot gaudir de diferents activitats APS per potenciar les competències.Doncs que treballant amb l’actual model ACP l’usuari no s’adequa al servei sinó que el servei s’adequa a l’usuari, i pot gaudir d’una sèrie d’activitats que escull com ara sessions d’educació emocional o estimulació cognitiva.Entenem que davant l’evolució demogràfica cada cop hi haurà un col·lectiu més nombrós per atendre. Aquest serà un dels projectes de l’entitat amb més perspectives de creixement. A més, en alguns casos, atenem persones amb discapacitat intel·lectual que estan jubilades, que no tenen cabuda en els serveis socials estàndards a dia d’avui. És interessant perquè dóna suport a col·lectius que històricament estaven desatesos. S’ha de vetllar perquè puguin decidir què fan amb la seua vida.En un projecte com aquest l’administració no acostuma a contribuir-hi. Gràcies a aquesta col·laboració, hem pogut desdoblar-lo en dos grups.No seria impossible, però ens resultaria força més difícil poder tirar endavant, costaria molt. Així podem disposar de més recursos.