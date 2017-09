El mes d'agost va deixar 466 nous llocs de treball disponibles a Lleida

Les vacants de llocs de treball a Lleida durant el mes d’agost van ser 466, 164 més que el mateix mes de l’any anterior. És la dada més alta des del mes d’abril, quan hi va haver disponibles 726 llocs de treball. L’augment de vacants està propiciat per la campanya de recol·lecció de la fruita, a més de les ofertes en sectors com ara el de l’hostaleria. Pel que fa al mes de juliol, també van augmentar les vacants un 6,8 per cent, xifra que representa trenta llocs de treball més. El nombre de vacants acumulades en els últims dotze mesos és de 5.955, més de mil llocs més respecte al període anterior.

Aquest any, hi ha hagut 4.280 llocs de treball disponibles, la xifra més alta des del desembre de l’any passat.

Segons les dades facilitades per l’Observatori del Treball de la Generalitat, els repunts de vacants coincideixen amb períodes de vacances. Aquesta és una dada molt significativa, ja que denota una estacionalitat de l’ocupació relacionada amb el turisme i el lleure. Aquesta és una de les queixes més grans dels sindicats, que fa temps que denuncien aquesta situació i reclamen que els coneguts com a “brots verds” que afloren a les empreses es traslladin a la ciutadania en forma de contractes millors i més duradors.