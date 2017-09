Funcionaris, la mateixa plantilla i un 17% menys de poder adquisitiu en una dècada

EFE Actualitzada 14/09/2017 a les 17:16

© Una protesta d'examinadors de Trànsit. EFE

Els empleats públics han vist el seu poder adquisitiu reduït un 17% en l’última dècada després de les retallades i congelacions dels anys més durs de la crisi, mentre que la plantilla total, que va arribar a superar els 3,2 milions de persones a tot l'Estat, torna ara a recuperar els nivells del 2007. En el primer trimestre de l’any, la plantilla del sector públic ascendia a 2.974.000 persones, xifra que reflecteix un lleuger increment del 0,1 % respecte als 2.970.000 empleats públics que hi havia a finals de 2007.



Segons el document que va publicar el Govern el mes de juliol passat quan va aprovar el Reial Decret d’Oferta d’Ocupació Públic (OEP) de l’Administració General de l’Estat per al 2017, el major nombre d’empleats públics es va comptabilitzar el 2010, quan va assolir els 3,25 milions de persones. Tres anys després, el 2013, es va marcar el mínim de l’última dècada, amb 2.909.000 empleats en les administracions. Aquestes dades coincideixen amb l’evolució de les ofertes d’ocupació públic, ja que entre 2004 i 2008 es van treure a concurs més de 170.000 places. És a partir de 2009 quan es comencen a moderar les ofertes d’ocupació públic amb anys, com el 2012, en què amb prou feines arriben a les 3.000 les places convocades.



Per la seua part, des del 2007, les retallades i congelacions salarials van anul·lar les pujades que hi va haver, reflectint un descens acumulat de l’1,3 %, segons les dades de la Federació d’empleats dels Serveis Públics d’UGT. Aquesta evolució recull els càlculs d’UGT sobre l’impacte salarial que va tenir la sostracció de la paga extra de desembre de 2012 i la seua posterior devolució (encara que no en totes les Administracions) el 2015. Respecte a l’IPC, aquesta evolució va minvar el poder adquisitiu dels empleats públics en l’última dècada, amb una rebaixa acumulada del 16,9 % fins el 2016.



Les dades del 2017 no consten perquè es desconeix l’impacte sobre el poder adquisitiu que tindrà la inflació de desembre, tenint en compte que la pujada salarial per a aquest any ha estat de l’1%.



Fonts de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO xifren la pèrdua mitjana de poder adquisitiu acumulada en el període en el 13%, si bé adverteixen que hi ha col·lectius, com els metges, han experimentat una rebaixa del poder de compra superior, del 23%. Des deñ CSIF situen aquesta xifra en el 20%.