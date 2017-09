Els pagesos preveuen poca producció de panís i un altre any de pèrdues

El problema de l’anomenada plaga de l’aranya ha enfonsat la producció en algunes zones fins i tot més d’un 40% || Greus caigudes de rendiments que disparen costos

La província de Lleida ha començat la collita del panís marcada per la caiguda de producció, superior en algunes zones al 40 per cent a causa de la plaga de l’aranya, un increment dels costos de producció i uns preus que fan témer un altre any de números rojos per a l’agricultor. Així ho va explicar ahir el responsable nacional de cultius herbacis d’Unió de Pagesos, Santi Caudevila.La cooperativa de Miralcamp, que té una producció anual de 30.000 tones de panís, va confirmar que els danys causats per la plaga s’eleven al 40%, per sobre fins i tot dels pèssims