Ametlles Vicens constata l’interès de pagesos a posar ametllers a l’Urgell

El gerent d’Ametlles Vicens (filial de Torrons Vicens), Jose

p Maria Pelegrí, va assegurar ahir que “cada dia rebem la visita d’agricultors interessats a conrear ametllers, és continu des que vam iniciar el projecte”. “Pregunten bàsicament sobre les varietats que més interessen a l’empresa i la fórmula de compra de la fruita seca”, va dir. Pelegrí va indicar que “Torrons Vicens necessita anualment 1,2 milions de quilos de gra d’ametlla [4,5 amb closca]”, i l’objectiu és que “sigui tota de proximitat per poder garantir una gran qualitat”.

L’arribada de l’aigua del canal Segarra-Garrigues és una gran oportunitat, ja que millorarà la producció. Si en terra de secà poden produir-se entre 300 i 500 quilos per hectàrea i any d’ametlla, en regadiu són més de 2.000. El gerent d’Ametlles Vicens també va destacar que en breu instal·laran una trencadora a la fàbrica per “donar valor afegit a la matèria primera dels torrons”.

Va fer aquestes declaracions abans d’oferir una xarrada en una jornada tècnica que es va celebrar ahir a Vilagrassa sobre La plantació d’ametllers en regadiu, que s’emmarca en la fira que se celebra aquest cap de setmana. Va centrar la conferència en el mercat de l’ametller i va assegurar que “hi ha bones perspectives de futur”.