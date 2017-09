Benvinguts avui a les compres del futur

Les deu branques d'activitat de negoci amb més percentatge de volum de negoci del comerç electrònic des de l'exterior amb Espanya

Tendències de futur

Evolució trimestral del nombre de transaccions de comerç electrònic i variació interanual:







Més dades rellevants: l'any passat, amb les agències de viatges i les aerolínies al capdavant i el comerç online va créixer un 21%., com el que s'endú un percentatge més alt del negoci virtual. A continuació se situa el transport aeri, amb l'11,6% i la roba, en tercer lloc, amb el 5,0%. Aquesta tendència s'amplia a tota la UE.Segons l'Informe de Comerç Electrònic Europeu B2C, publicat per Ecomerce Europa 2016, el 2016 les vendes a Europa es tradueixenen més de 500.000 milions d'euros, amb el comerç minorista del Regne Unit representant més d'un terç del total.Recorden l'escena deestà fugint però en entrar en un centre comercial li suggereixen possibles compres personalitzades? És el que es coneix com Beacons, dispositius de bluetooh que emeten senyals per registrar dades de comportament i connectar amb els dispositius dels usuaris.L'ús de tècniques de venda com la realitat augmentada o la virtual ressonen uns anys després que mig món estigués buscanta sota de les pedres.Una altra fórmula és la compra multidispositiu. Segons Google, el 85% dels usuaris fan una compra en un dispositiu i rematen la compra en un altre. Una de les grans novetats serà la logístic de la compra: dons i big data associats als repartiments per assegurar la disminució de costos.Grans empreses espanyoles han pogut sostreure's a aquest fet i han creat plataformes d'ecommerce de molt bona usabilitat.Un bon exemple ésonline gràcies a l'exponencial èxit de l'AVE. El 2016, a través de renfe.com es van vendre prop del 45% dels seus bitllets. Un exemple d'aquest èxit de la venda està sent la campanya de venda de bitllets a 25 euros amb motiu del 25è Aniversari de l'AVE que, mes a mes, congrega milers de futurs clients a renfe.com