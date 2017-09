El sector agroalimentari és el que més ocupació generarà a Lleida

Manipuladors d’aliments, carretoners, personal de manteniment d’instal·lacions i control de qualitat || A Catalunya destaquen l’automoció i la logística

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Automoció, logística i alimentació són els sectors que generaran més feina a Catalunya fins a final d’any, sense oblidar el turisme, que impulsarà la incorporació de professionals en hostaleria i comerç, principalment, segons un estudi elaborat per Randstad. En el cas de la província de Lleida, l’alimentació impulsarà la incorporació de professionals, tant a nivell agrari com en el processament i fabricació d’aliments derivats. En aquesta línia, tindran bona acollida els perfils de manipuladors d’aliments (frescos, fruita, peribles) i carretoners. També es necessitaran perfils per al manteniment d’instal·lacions i control de qualitat.El 2016, les factories de vehicles instal·lades a Catalunya