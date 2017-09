El porcí surt a la carretera per guanyar consumidors

L’autobús de Pork Lovers promociona la carn de porc a Lleida || Visita en dos mesos 27 ciutats, cinc de les quals al Regne Unit

Interporc, la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca, va presentar ahir a Lleida la campanya Pork Lovers Tour amb què pretenen promocionar el consum de carn de porc, i desmitificar que no és bona per a la salut. El director d’Interporc, Alberto Herranz, va informar que la campanya consisteix en un autobús que fa una ruta per 22 ciutats de l’Estat espanyol i cinc del Regne Unit en aproximadament dos mesos. Tothom qui vulgui pot pujar al vehicle per ser informat sobre els beneficis de consumir carn de porc i podrà ser orientat per una nutricionista. A més compten amb un xef que recomana receptes noves per menjar porc.

A la presentació a Lleida va ser-hi l’alcalde, Àngel Ros, que va lloar la tasca d’Interporc i va incidir que el “sector agroalimentari és el primer sector econòmic de la província de Lleida i dins d’aquest, el porcí és el número u”. Per això, va assegurar que “portar endavant aquesta campanya és una molt bona iniciativa per a l’activitat econòmica de la demarcació de Lleida”.

Herranz va informar que la Unió Europea va donar llum verda al projecte el 2016, però que el tour va arrancar la setmana passada a Barcelona i se celebrarà també el 2018 i el 2019.