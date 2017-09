Costos mediambientals: Per un transport sostenible

Els espanyols ens prodiguem cada vegada menys en això de repostar a les gasolineres. La mitjana d’estalvi en carburants el 2015 respecte a l’any anterior va superar els 100 euros de mitjana i és una tendència que es consolida. No són només els preus dels carburants. En el conscient col·lectiu ha calat la idea que no és sostenible fer servir el transport privat per comprar el diari o el pa a la botiga del costat de casa.

Catalunya conscienciada

“Utilitzo el tren perquè tinc amics que viuen fora de l’àrea metropolitana. És un mitjà còmode i m’evita molts problemes com el pàrquing. I el millor és que puc anar llegint o veient pel·lícules i sèries”

TRUCS PER ESTALVIAR EN COMBUSTIBLE:



L’estalvi parteix d’una conducció eficient. No es tracta de no fer servir el vehicle, sinó de fer-ho amb cap. Què cal fer per estalviar?



1. Atureu el motor del cotxe si considereu que estarà aturat més d’un minut. El cotxe consumeix al ralentí entre 0,5 i 0,7 litres/hora.



2. Utilitzeu el transport públic: els trens són tan eficients en l’estalvi d’energia com de temps. Renfe, per exemple, en el seu “Compromís amb la Sostenibilitat i el Medi Ambient” assegura que el respecte ambiental és un atribut essencial, un element competitiu i de diferenciació enfront d’altres modes de transport menys sostenibles. Per això, des de la seva creació Renfe ha situat en els seus Plans Estratègics la Sostenibilitat com un dels seus objectius fonamentals.



3. Circuleu amb la pressió dels pneumàtics recomanada pel fabricant, cosa que contribuirà a reduir la despesa de combustible.



4. No trepitgeu l’accelerador en l’arrencada. Injectarà més carburant al motor realment innecessari.



5. Reduïu les càrregues innecessàries: ¿porteu el maleter ple de coses inservibles per al seu viatge? Doncs sabeu que us està costant diners.



Segons els indicadors Habits Big Data que elabora AIS Group, la tendència general en gairebé totes les províncies d’Espanya ha estat a reduir la despesa familiar en carburants i lubricants. La mitjana espanyola pel que fa a 2014 s’ha rebaixat un 9%, uns 110 €. Encara que si ens remuntem a 2012, el descens ha estat molt més acusat. Dels 1.410 € de mitjana que les famílies espanyoles destinaven a omplir el dipòsit aquest any, s’ha passat als 1.185 € de 2015, fet que suposa una caiguda d’un 16%.Catalunya conscienciada Les famílies amb la mitjana de despesa més elevada d’Espanya es reparteixen entre diversos municipis de les províncies de la Corunya, Pontevedra, Balears i Valladolid, superant en alguns casos els 2.000 € anuals. No obstant això, a Barcelona, on el parc mòbil supera les 950.000 unitats, la despesa mitjana de les famílies en carburant es va situar en uns 835 € anuals, una xifra substancialment molt per sota de la mitjana.Un dels motius és que Catalunya, amb el 26,4%, lidera la venda de motos. És a dir, una de cada quatre motos que es venen a Espanya es matricula a Catalunya. Una altra raó és que Catalunya ha posat en marxa nous ajuts per ampliar la xarxa de recàrrega per a cotxes elèctrics, amb la qual cosa s’han incrementat les vendes en els dos últims anys. En total fins a 110 emplaçaments amb càrrega ràpida. Certament és també a Catalunya on podem trobar més estacions de recàrrega pública de GNC, cosa que no només és més barat, sinó que redueix substancialment les emissions de CO2 i NOx.No obstant això, un dels motius fonamentals d’aquesta disminució substancial en la despesa de combustible particular ha estatPer Cristina Diez, directora de continguts de, “el transport públic és el més ràpid i útil. No tinc cotxe però tampoc el necessito”. Cristina viu al centre de Barcelona i es desplaça assíduament cap a Badalona. “Utilitzo el tren perquè tinc amics que viuen fora de l’àrea metropolitana. És un mitjà còmode i m’evita molts problemes com el pàrquing. I el millor és que puc anar llegint o veient pel·lícules i sèries”. El ferrocarril és un dels elements centrals per a una economia baixa en carboni i l’impacte durant els primers 25 anys dels serveis d’alta velocitat a Espanya ho posa de manifest.