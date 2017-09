Les llistes de l’atur s’‘obliden’ de més de 500 lleidatans sense feina

Inscrits com a demandants d’ocupació, no tenen contracte laboral, però no se’ls considera aturats || Des dels que fan cursos fins a formació a estudiants

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

No tenir feina i estar inscrit a les oficines de l’atur perquè es vol entrar en el mercat laboral no és suficient perquè l’Administració consideri una persona com a aturada. De fet, a la província de Lleida, hi ha 522 persones inscrites en el Servei Català d’Ocupació (SOC) que es consideren precisament el que es qualifica com a “demandants d’ocupació no ocupats”. Són lleidatans que no tenen un lloc de treball i que busquen un contracte, però que per diferents raons se’ls manté en una espècie de llimbs administratius i no se’ls integra en el capítol dels aturats. El Servei