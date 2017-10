El conflicte català enfonsa l’Ibex-35 un 2,85%

En la pitjor sessió des del Brexit, que va castigar especialment els bancs catalans, mentre que De Guindos assegura que les empreses i clients “no tenen res a témer”

La tensió política que es viu a Catalunya, amb una possible declaració unilateral de la independència per part de la Generalitat dilluns vinent, ha passat factura també al mercat borsari. L’Ibex-35 va caure un 2,85% i va perdre els 10.000 punts (situant-se en els 9.964,90 punts), la qual cosa significa que la borsa espanyola va patir la pitjor sessió des del Brexit. Algunes entitats financeres catalanes, com és el cas de Banc Sabadell i CaixaBank, van liderar ahir les caigudes de l’Ibex-35, amb pèrdues del 5,69% i 4,96%, respectivament. Aquest dimarts també es van veure durament castigats per la inquietud