Renda garantida i campanya de la fruita disparen les cues al SOC

El nou sistema d’ajuts s’acaba de posar en marxa || La collita de la golden ja s’ha acabat en moltes finques i redueix les necessitats de temporers a Ponent

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La posada en marxa de la Renda Garantida de Ciutadania per part de la Generalitat i el fet que la campanya de la fruita estigui ja molt avançada i agricultors i centrals fructícoles no necessitin tanta mà d’obra es tradueix en un increment del nombre de persones que acudeix a les oficines del Servei Català d’Ocupació (SOC). Ahir, l’endemà de l’aturada de país, les cues eren especialment llargues per fer els tràmits tant de l’ajuda com d’inscripció a la llista d’aturats. Un total de 1.946 lleidatans que cobraven la Renda Mínima d’Insersió, que donava cobertura a un total de 5.137