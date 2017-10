Gas Natural acorda traslladar temporalment la seua seu social a Madrid

El consell d’administració de Gas Natural Fenosa ha acordat avui, en una sessió extraordinària convocada aquesta tarda, traslladar la seua seu social des de Barcelona a Madrid, han explicat fonts financeres a Efe, que han afegit que aquesta decisió és "temporal".

La multinacional energètica prova així d’aportar tranquil·litat als mercats davant de la hipòtesi que el Parlament català aprovi una declaració unilateral d’independència la setmana que ve.

Actualment, la seu social d’aquesta multinacional està a la plaça del Gas, 1 de Barcelona, on són també els seus serveis centrals, i ara passarà a l’avinguda San Luis de Madrid, on són les oficines de Gas Natural a la capital espanyola, en les quals treballen unes 1.600 persones.

Els principals accionistes de Gas Natural són Criteria (24,43 %), el fons nord-americà Global Infrastructure Partners (GIP), que té un 20 %, i Repsol, que té un altre 20 %.

Gas Natural se suma així a la llista d’empreses catalanes que fan el pas per traslladar la seua seu social fora de Catalunya a fi d’assegurar que la seua activitat queda emparada pel marc regulatori europeu amb independència de la qual cosa succeeixi a Catalunya.

Les fonts consultades han assegurat a Efe que es tracta d’una decisió "temporal" a l’espera que es calmi la incertesa oberta a Catalunya.

Gas Natural, la base del negoci del qual són els mercats regulats i liberalitzats de gas i electricitat, està presidida per Isidro Fainé, que al seu torn és president de la Fundación Bancaria La Caixa.

Al marge de la modificació de la seua seu social, Gas Natural manté a Barcelona els seus serveis centrals, on treballen unes 1.100 persones.

Gas Natural Fenosa és un grup multinacional present a més de 30 països, compta amb gairebé 22 milions de clients i té el seu origen en la Societat Catalana per a l’Enllumenat de Gas, constituïda el 1843.

Es tracta de la segona empresa catalana de l’Ibex -el Sabadell ho va fer ahir- que aprova el canvi de la seua seu social a Madrid davant de la incertesa generada per la possibilitat que el Parlament català declari la setmana que ve la independència.

Aquesta tarda està previst que el consell d’administració de CaixaBank doni llum verda al trasllat de la seua seu social, previsiblement a Palma de Mallorca.

Gas Natural Fenosa és la primera companyia catalana no financera per volum de facturació, i tenia l’opció de traslladar la seua seu a A Coruña o bé a Madrid, però s’ha optat per Madrid perquè és allà està el regulador i és també on més personal concentra l’energètica.