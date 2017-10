Baixa la mobilitat dels treballadors que tenen feina

El 89% de persones amb contracte porten més de cinc anys al mateix municipi || En el cas dels aturats és el 82,9 per cent

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La mobilitat geogràfica dels aturats ha pujat de nou aquest any i acumula dos anys consecutius d’increments, mentre que la dels ocupats s’ha anat estabilitzant des del 2013 i ha baixat lleugerament aquest exercici, segons l’Estadística de Mobilitat Laboral i Geogràfica publicada ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).El 2,4% de les persones que tenien una feina aquest any ha canviat el seu municipi de residència fa menys d’un any, percentatge que l’any 2016 va ser del 2,5% i el 2015 del 2,6 per cent.El 3,8% dels empleats temporals ha canviat de municipi, davant 2,1% dels indefinitsA més, el 40,1% ha