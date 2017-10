CaixaBank porta la seu a València i Gas Natural aposta per Madrid

El Govern central facilita el trasllat exprés d’empreses amb el suport de Cs i PSOE

El consell d’administració de CaixaBank va aprovar ahir el trasllat de la seu social a València, mentre que el de Gas Natural va fer el mateix, però en aquest cas apostant per Madrid. S’afegien així a la decisió adoptada dijous pel Banc Sabadell, la seu del qual passa a estar a Alacant. Però aquests no són els únics casos perquè almenys una desena d’empreses han apostat per canviar de domicili la seu com són la biofarmacèutica Oryzon Genomics, Eurona o Proclinic. Un altre banc que ja ha anunciat el canvi de seu social és Banc Mediolanum, que ha decidit també