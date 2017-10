Lleida.net trasllada la seva seu social a Madrid

Per reduir els riscos aliens al normal funcionament de la companyia

La firma de certificació electrònica Lleida.net ha comunicat un fet rellevant al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) pel que informa de la decisió de traslladar la seua actual seu social a les oficines que posseeix a Madrid.

Segons la firma lleidatana, aquest dissabte s’ha reunit el seu Consell d’Administració, en el qual s’ha acordat el trasllat de seu social "per tal de reduir els riscos aliens al normal funcionament de la companyia, tals com la possible pèrdua de l’estatus d’operador europeu, les numeracions, les certificacions europees obtingudes o en procés d’obtenció, així com els canvis en les condicions dels acords d’interconnexió obtingudes a l’empara de l’esmentat estatus".

Lleida .net s’afegeix així a la decisió de traslladar la seu social fora de Catalunya adoptada per firmes com Banc Sabadell, CaixaBank, Eurona o AGBAR, entre d’altres.