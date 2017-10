L’impuls de les noces d’argent

Fruits de Ponent, una cooperativa líder europea en fruita de pinyol, compleix el 25è aniversari amb l’aposta de futur per la diversificació || Compta amb 180 productors de quatre cooperatives que treuen al mercat cada any uns 60 milions de quilos i n’exporta el 80 per cent

Els inicis el 1992 van ser complicats, en paraules del president, ja que van coincidir amb l’inici d’una crisi econòmica. Una recessió general que Fruits de Ponent va afrontar amb les armes de la professionalització que han demostrat els socis, afirma Escarp. Una professionalització que ha situat la seua producció en la línia de l’excel·lència com a marca de la casa. En un moment com l’actual, amb diverses campanyes marcades pels baixos preus al sector des del tancament de les fronteres russes a la fruita europea, l’aposta de futur passa per la diversificació dins de la mateixa fruita de pinyol, malgrat que preveu que continuï sent la “reina” a la producció de l’entitat, segons Josep Presseguer. “Hi ha producte i producte”, indica a l’hora de destacar les diferents qualitats i categories, i aposta per arribar als que qualifica com a acords de col·laboració de campanya amb clients consolidats com a estratègia.

La facturació del grup cooperatiu assoleix els cinquanta milions d’euros anuals com a suma de totes les seccions: fruita, subministraments, oli i fruita seca. El 80 per cent de les vendes de fruita arriben de mà de l’exportació i ha fet una aposta clara per la marca, com és el cas del paraguaià sota el seu vaixell insígnia OKI.



Recorda que es tracta de produccions tradicionals de la zona i com a través del molí d’oli de la cooperativa d’Alcarràs donen servei als agricultors. Per exemple, poden anar-hi a transformar olives socis o no de l’entitat de segon grau per a la transformació en oli, en moltes ocasions per al consum propi del mateix productor.

Això permetria, a més, fer contractes més llargs al personal eventual, ja que podria començar a la primavera amb les tasques d’aclarida dels arbres i continuar amb els de recollida a les finques i manipulació. Fins ara no era possible ja que podia considerar-se una cessió de treballadors, però ara s’obre aquesta nova possibilitat.

Sebastià Escarp i Josep Presseguer expliquen que es tracta d’un servei més al soci per intentar facilitar-li la feina, “intentar fer-ho al més confortable possible, perquè la cooperativa és seua i ha d’estar al seu costat”.