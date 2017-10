Abertis i la immobiliària Colonial tracten avui el trasllat i Grifols es queda

Abertis, primer gestor d’autopistes d’Espanya, ha convocat una reunió extraordinària del consell d’administració a primera hora de la tarda d’avui dilluns a fi d’aprovar el trasllat de la seu social de Barcelona, davant de la incertesa política que actualment es registra a Catalunya.

Les oficines que la companyia, que presideix el lleidatà Salvador Gabarró, té al passeig de la Castellana de Madrid, en ple centre financer de la capital, es perfilen com a nova seu de l’empresa. Així mateix, la immobiliària Colonial també ha convocat un consell d’administració extraordinari per a aquest dilluns per “tractar” el trasllat de la seu social de Barcelona segurament a les oficines que, com Abertis, té al passeig de la Castellana de Madrid.

Abertis i Colonial secundaran així altres entitats financeres i empreses que durant els últims dies també han decidit canviar-la. Es tracta de CaixaBank, Criteria CaixaHolding, Banc Sabadell, Gas Natural Fenosa, Abertis, Agbar, Freixenet, Lleida.net i Eurona, entre d’altres.

Per la seua banda, la farmacèutica Grifols, la primera empresa familiar catalana en volum de facturació, assegura que “de moment no ens plantegem canviar de seu”, segons van informar ahir diversos mitjans. Grifols mantindrà el domicili fiscal a Barcelona. Grifols té seus en diversos països (els Estats Units són el seu primer mercat) i va traslladar la divisió de biociència i tresoreria a Irlanda el 2015.