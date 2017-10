Els fons de pensions a Lleida creixen un 23 per cent en només dos anys

Una quarta part dels lleidatans estalvien per a la vellesa i acumulen 1.023 milions || És la tercera província amb més població previsora, darrere de Segòvia i Sòria

El patrimoni invertit en plans de pensions ha crescut un 22,93% durant els dos últims anys a Lleida, fins a assolir els 1.023 milions d’euros, segons les dades facilitades ahir per l’Observatori Inverco a tancament del 2016. L’últim any, el creixement del capital invertit ha estat d’un 4,13%. Pel que fa al nombre de partícips o estalviadors, Lleida és la tercera província de tot l’Estat més previsora. De fet, els 105.459 partícips representen el 24,3% del total de la població, una xifra només superada per Segòvia (31,3%) i Sòria (24,6%). De fet, el percentatge d’estalviadors supera de llarg el 19,9%