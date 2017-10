Confiança a la baixa dels empresaris catalans

La caiguda més gran a les cambres catalanes es registra a Lleida || Segons les últimes dades de l’Institut Català d’Estadística

L’índex de confiança empresarial de Catalunya cau un 2,2% per al quart trimestre del 2017 en comparació amb el trimestre anterior, mentre que en el conjunt d’Espanya decreix un 1,1%, segons dades de l’Institut Català d’Estadística (Idescat) publicades aquest dimarts.Tots els sectors mostren un empitjorament de la confiança empresarial respecte al trimestre anterior, liderats per l’hostaleria i el transport (-5,5%) i la indústria (-2,9%), mentre que la construcció, el comerç i la resta dels serveis també disminueixen, però amb menys intensitat.L’FMI manté la previsió de creixement a Espanya en el 3,1 per cent per a aquest any 2017Tenint en compte