Els pagesos de Lleida augmenten la inversió en maquinària malgrat les crisis de preus

La venda de tractors nous s'ha incrementat un 33% entre els mesos de juliol i setembre i la dels usats, un 2,42% || En els tres primers trimestres de l'any, s'ha comercialitzat un total de 1.135

Els agricultors de Lleida no només mantenen sinó que també augmenten les inversions en maquinària, a pesar de les crisis de preus que pateixen en diferents sectors, com és el cas de la fructicultura, en el qual s’esperen liquidacions ruïnoses en la fruita de pinyol, i els cereals, en uns nivells molt inferiors als desitjables per als productors.Entre els mesos de juliol i setembre, s’ha disparat la comercialització de tractors nous a la província. En concret, s’ha incrementat un 30% respecte a les mateixes dates de l’any passat, fins a arribar a les 120 unitats, segons dades de la conselleria