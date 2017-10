Lleida Connection: el temps és or

Quan mirem enrere advertim que el nostre entorn ha canviat molt. S’imaginen sortir al carrer en l’actualitat sense l‘smartphone a la butxaca? S’imaginen un món sense xarxes? Avui en dia no podem separar-nos del mòbil, ni deixar d’usar internet. No obstant això, fa 25 anys les coses eren ben diferents

3,5 milions de clients s’han desplaçat entre Lleida i Madrid, 4,5 entre Lleida i Barcelona, prop d’1 milió Lleida - Saragossa, A prop de 500 mil entre Lleida i Tarragona i 200.000 entre Lleida i Còrdova

Sabies que el 2016 el ferrocarril va superar com a transport la manera aèria a la península Ibèrica amb 30,2 milions de viatgers davant de 13,8 milions?

Fa un quart de segle a Barcelona es van celebrar els Jocs Olímpics, Sevilla va acollir l’Exposició Universal amb la seva mascota Curro, i l’AVE va començar a circular i va situar Espanya en el focus d’Europa. Encara faltaven anys perquè els grans avenços tecnològics ens arribessin com una alenada d’aire fresc. Llavors ja s’estava gestant una revolució que ens estalviaria molt temps i diners. Les aplicacions mòbils per comprar, lligar, generar bitllets electrònics, la domòtica, apps per saber quan arriba l’autobús… no havien arribat encara, però ja es conjuminava la revolució del transport públic. I és que en la societat actual cada minut és or, i els ciutadans valorem més el temps de qualitat: aquest que passem a casa, amb la família o amb els amics…Des de fa catorze anys, l’AVE Lleida-Madrid recorre en dues hores la distància que separa totes dues ciutats; i des de llavors la xarxa ha crescut i ha creat un impressionant ecosistema que resol les comunicacions amb la nostra ciutat. Tres hores i mitjana ens separen de Còrdova i en quatre i mitjana arribem a la Giralda sevillana.Aquests hàbits de consum de transport han provocat que el tren ocupi el 81 % de la quota del mercat davant de l’avió. Però, també és rendible davant del cotxe? El trajecte amb cotxe de Madrid a Lleida s’acosta a les cinc hores, mentre que amb tren s’estima que exactament el mateix trajecte és de dues hores i cinc minuts. O el que és el mateix, una pel·lícula, una migdiada o un informe per al cap.En una realitat en què els petits detalls adquireixen una gran importància, s’ha de tenir en compte que si tempus fugit, carpe diem. Per això, si el temps vola, han d’aprofitar el moment.S’imaginen com serà la vida el 2042? Possiblement hi haurà colònies en altres planetes, els smartphones seran trastos obsolets, existiran cotxes que volaran i les compres on-line es faran per telecinesi. Potser tindrem parelles hologramàtiques. Qui ho sap? Existirà un món i uns gadgets que avui en dia som incapaços d’imaginar. El que sens dubte romandrà serà la sensació innata de l’ésser humà d’aprofitar el temps que encara ens queda.El febrer passat va fer 25 anys de l’acord de la Unió Europea que va marcar l’inici del camí a la moneda única, l’euro. Això va suposar la seva formació, tal com la coneixem avui en dia. El panorama actual que presentava la UE era un futur en què els països membres assumiríem en conjunt interessos, riscos i valors.El 12 d’abril del 1992 va quedar inaugurat el parc temàtic Disneyland París. Des de fa 25 anys podem viatjar a l’est de París per fotografiar-nos amb el dibuix animat més conegut de tots els temps, Mickey Mouse. És un de les destinacions més importants d’Europa, que atreu anualment milions de visitants.Coincidint amb l’Exposició Universal, Renfe tva iniciar el 21 d’abril el trajecte Madrid-Sevilla amb el primer servei d’un tren d’alta velocitat (AVE), que va aconseguir els 300 km/h. Avui en dia, 375 milions de viatgers han utilitzat els serveis d’alta velocitat d’Espanya des del 1992 i ja disposa d’una infraestructura que cobreix 27 províncies en 47 estacions connectades que signifiquen el 67 % de la població espanyola.