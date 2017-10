Declarada il·legal la llei espanyola que prohibeix les vendes a pèrdues

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea rebutja les prohibicions generals d’aquestes pràctiques || Davant dels agricultors, que n’exigeixen l’aplicació estricta

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) va declarar ahir contrària al dret comunitari la normativa espanyola del 1996 que prohibeix amb caràcter general realitzar vendes amb pèrdua i únicament ho permet en dos casos no previstos en la directiva europea del 2005. Aquestes excepcions són: per igualar el preu d’altres competidors o per donar sortida a productes amb data caducitat imminent. La sentència coincideix precisament amb queixes del sector agrari en relació amb la normativa, però precisament per tot el contrari. Les organitzacions agràries acusen l’Administració de no aplicar les restriccions i que, a la pràctica, es