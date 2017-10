Fructícoles de Lleida tanquen acords a la fira Fruit Attraction

Trecoop concreta exportacions de pera al Brasil i el Senegal

Empreses fructícoles de Lleida estan tancant aquests dies acords comercials en el marc de la fira Fruit Attraction que es clausurarà avui a Madrid. És el cas de Trecoop, cooperativa de segon grau que agrupa les de Sant Pere de Sudanell i la del Camp de Montoliu, que ha tancat la comercialització de diverses trameses de pera de les varietats alexandrina i williams al Brasil i el Senegal, segons van explicar ahir fonts d’aquesta agrupació de productors.

Fruits de Ponent, per la seua part, aprofita per presentar als clients la seua aposta per oferir fruita durant tot l’any. ActelGrup també s’està bolcant en aquesta fira, que reuneix importadors de fruita de tot el món dins de la seua estratègia comercial.

Està previst que fins avui passin pel certamen 60.000 persones de 110 països diferents.