Alpicat es manté com el municipi de Lleida amb més renda declarada en l’IRPF

Alpicat es manté com el municipi de la província de Lleida amb més renda mitjana declarada en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), amb 31.878 euros, segons un informe elaborat per l’Agència Estatal Tributària amb dades de l’exercici del 2015 i que analitza els municipis amb una població superior al miler d’habitants. D’aquesta forma, és a més l’únic de Lleida que supera la mitjana catalana, que és de 28.810 euros. El segueixen en aquest particular rànquing Torrefarrera (26.931 euros), la ciutat de Lleida (26.053 euros) i Benavent de Segrià (25.748 euros). Aquests tres casos són, a més,