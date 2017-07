El Barça venç el clàssic de Miami en un duel emocionant i inusual

Van marcar Messi, Rakitic i Piqué pels blaugrana i Kovacic i Asensio pel Madrid

El Barcelona va guanyar al Reial Madrid el primer clàssic de la història als Estats Units, en un partit de pretemporada que ambdós equips es van prendre més seriosament que qualsevol altre partit amistós des que la pilota es va posar a rodar.

Messi, Rakitic i Piqué per al Barça i Kovacic i Asensio per al Madrid van posar els cinc gols d’un xoc marcat pels rumors sobre la possible sortida de Neymar al PSG, ja que el brasiler va poder haver jugat a Miami els seus últims minuts com a blaugrana.

Encara que el duel només va valer per al torneig estiuenc International Champions Cup (ICC), els titulars de Madrid i Barça van canviar el xip de mitjans de juliol quan es van veure cara a cara i un inusual ritme competitiu va florir des que el marcador es va obrir als tres minuts.

Els qui el van gaudir van ser els 65.000 espectadors que van omplir el Hard Rock Stadium de Miami Gardens (EE .UU.), que van veure un espectacle que alguns a Miami havien qualificat com l’esdeveniment esportiu mésimportant en la història d’una ciutat que ha acollit fins deu Super Bowls.

Amb entrades entre els 600 i els 4.500 dòlars i un gran desplegament per al concert de Marc Anthony que va encendre encara més a l’afició llatina, el clàssic de Miami va ser una festa en la que el futbol va acompanyar.